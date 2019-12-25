В Выборге и Волосово прозвучал "Звон Победы"

Акцию поддержали любители велосипедов и мотоциклов.

В среду, 24 июня, в Выборге прошла акция "Звон Победы". В память героев Великой Отечественной войны состоялся велопробег. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Участники оповестили жителей о старте мероприятия в полдень: сигнал прозвучал на площади Выборгских полков. После этого состоялась церемония возложения венков к стеле "Город воинской славы", а затем по улицам города проехали 20 велосипедистов.

Отметим, что акция прошла и в Волосово. Там "Звон Победы" прозвучал не только в исполнении велосипедных звонков, но также гудков автомобилей и мотоциклов.

Ранее мы рассказали о том, что выборжцы приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти".

Фото: ВКонаткте / vyborg_interesting