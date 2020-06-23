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Выборжцы приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

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В день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Выборге у мемориала «Южное кладбище» участники акции возложили цветы и венки, зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин отметил, что Выборг ежегодно присоединяется ко всероссийской акции.

22 июня 1941 года – трагическая дата в истории Отечества. В одночасье, на нашу страну обрушились нечеловеческие испытания, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, разрушением тысяч городов и деревень…Этот день – еще одна возможность почтить память всех тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины.

Депутат 11 округа МО "Город Выборг" Михаил Макаров поблагодарил молодежь за активное участие в подобных акциях и призвал трепетно относиться к наследию и памяти героев.

В каждой российской семье есть история своего героя – отца, деда, бабушки, прадеда, проявившего личное мужество в защите Родины. Героя, делавшего все, чтобы небо над ней стало мирным. Светлая память тем, кто пожертвовал собой ради спасения мира. Память о бессмертном подвиге должна передаваться из поколения в поколение.

 

Участие в акции также приняли представители правительства Ленинградской области, воспитанники кадетского класса и молодежные активисты.

Теги: акция свеча памяти, выборг, дмитрий никулин, михаил макаров
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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