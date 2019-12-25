В Выборге продолжается санитарная обработка 

На этот раз дезинфекция затронула парки и скверы.

В пятницу, 9 апреля, дезинфекторы Выборга обработали ещё несколько территорий. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Санобработка коснулась парка Ленина, сквера на улице Димитрова и сада скульптур у ж/д вокзала. Все территории обработаны с помощью хлорактивных веществ.

Кроме того, специалисты в скором времени продезинфицируют межквартальные проезды по Приморской улице, дом 1 и Приморском шоссе, дома 16-37.

Напомним, что в Выборгском районе активно ведутся противоэпидемические мероприятия; в Выборге обработали несколько межквартальных проездов, а борьба дезинфекторов с коронавирусом затронула все населенные пункты МО.

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