Утром санобработка прошла на набережной Салакка Лахти и в парке Ленина.

На дорогах Выборга работают дезинфекторы

В среду, 8 апреля, в Выборге проводится санобработка в рамках противоэпидемических мер против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Меры принимаются в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. При помощи хлорсодержащих средств дезинфицируют улицы, межквартальные проезды, общественные пространства. Так, в течение сегодняшнего дня специалисты обработают проезды на Круговой, Боровой и Рубежной улицах, на проспекте Победы с 27 по 33 дом, улице Гагарина с 41 по 71 дом, а также проезд с улицы Гагарина, дом 10 по Рубежную улицу, дом 29.



Кроме того, с 6 до 7 часов утра была проведена дезинфекция набережной Салакка Лахти, Рыночной и Соборной площадей, парка Ленина.

Ранее мы рассказали о том, что Приморское городское поселение принимает активные меры против коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Выборгского района