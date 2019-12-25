Приморское городское поселение принимает активные меры против коронавируса

На территории МО проводятся дезинфекции и формируются инициативные группы.

В Приморском городском поселении проводятся мероприятия по борьбе с коронавирусом. Администрацией МО утверждена рабочая группа, отвечающая за недопущение распространения инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Группа сформирована из представителей органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей органов защиты правопорядка, медучреждений и МЧС. Участники следуют рекомендациям Роспотребнадзора.

В это нелегкое время все работники органов местного самоуправления, депутаты, волонтеры и жители нашего поселения сдают тест не только на коронавирус, но и на человечность и гражданскую сознательность. Берегите себя и близких! – Отметил глава администрации МО Евгений Шестаков

Информирование граждан о необходимости самоизоляции происходит благодаря взаимодействию местной администрации с председателями населённых пунктов. Совет ветеранов и Общество инвалидов собирает информацию о пожилых и маломобильных жителях, которым в дальнейшем будет оказана помощь добровольцев.

Также в Приморске проходит санобработка общественных пространств, улиц, дворов и салонов автобусов на каждой остановке. Представители ЖКХ занимаются дезинфекцией подъездов.

Кроме того, инициативные группы и сотрудники полиции осуществляют регулярные проверки на предмет соблюдения самоизоляции гражданами, прибывшими из-за границы. Проводятся воспитательные беседы с родителями детей, которые находятся на улице без сопровождения законных представителей.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге обработают межквартальные проезды.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО