В Выборге продолжается ремонт асфальта "большими картами"

В этом году в Выборге большой дорожный ремонт пройдет в два этапа. В списке – более 50 объектов.

В июне в Выборге начались дорожные работы на улице Петрозаводской. Фрезерование также проведено на улицах Песочной, Рубежной, Майорова, Александровской, Лесопильной. Впереди – устройство подстилающих и выравнивающих слоев, асфальтирование. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На улице Сухова основной объем подготовительных работ уже проведен: выполнено фрезерование, заменены бортовые камни, отремонтирован тротуар. На очереди – асфальтирование проезжей части.

Ремонт асфальтобетонного покрытия производится "большими картами". Карточный ремонт означает не просто устранение ям, а полную замену верхнего слоя дорожного покрытия по всей ширине полосы движения.

В этом году в Выборге большой дорожный ремонт пройдет в два этапа. В списке – более 50 объектов.

Также "Леноблводоканал" восстанавливает дороги в Выборгском районе.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО