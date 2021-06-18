"Леноблводоканал" восстанавливает дороги в Выборгском районе

Ход работ проконтролировали и.о. главы администрации Выборгского района Валерий Савинов и гендиректор Водоканала Ленобласти Сергей Морозов.

На пересечении Московского проспекта и улицы Крепостной в Выборге ведется восстановление дорожного покрытия проезжей части. Оно было нарушено в связи с ликвидацией последствий аварии на водопроводных сетях ГУП "Леноблводоканал". Ремонт асфальтобетонного покрытия также выполнялся в Железнодорожном тупике. Работы по договору с ГУП "Леноблводоканал" ведет подрядная организация.

Ход работ проконтролировали и.о. главы администрации Выборгского района Валерий Савинов и гендиректор Водоканала Ленобласти Сергей Морозов.

В Выборге за последнее время было устранено 25 аварий, по Выборгскому району – 48. Мы планируем завершить восстановление асфальтобетонного покрытия в Выборге и поселениях в течение 2-3 недель. Качество работ, производимых подрядной организацией, я оцениваю на достаточно высоком уровне. Сергей Морозов, гендиректор ГУП "Леноблводоканал"

Валерий Савинов поблагодарил Сергея Морозова за выполнение обязательств, выразив надежду, что отремонтированные участки долго будут служить участникам дорожного движения.

Работа была выстроена таким образом, чтобы после проведения аварийных мероприятий были восстановлены дороги в Выборге и Выборгском районе. И мы уже видим, как специалисты приступили к работе, как идет сам процесс работ. Валерий Савинов, и.о. главы администрации Выборгского района

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Видео: МГ "Наш город"