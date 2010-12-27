Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Выборге уже завтра появятся два новых памятника
Сегодня, 11:57
0
nastya960
358

В Выборге уже завтра появятся два новых памятника

0
 
 

Утром состоится торжественное открытие выборгского трамвая и скульптурной композиции "Рыцари и Дама сердца".

Завтра, 3 августа, состоится торжественная церемония открытия памятника выборгскому  трамваю. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вагон, выполненый по чертежам 1912 года, уже установили на место постоянной дислокации. Здесь же уже установили скульптуры вагоновожатого и мальчика "на колбасе". Начало торжественного мероприятия намечено на 10:00.

Также, в 11:00 в парке Ленина откроют скульптурную композицию "Рыцари и Дама сердца". Такой подарок Выборгу к 91-й годовщине образования Ленинградской области сделало руководство АО "ЛОЭСК". 

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: выборг , выборгский трамвай , ленобласть , лоэск
Категории: Лента новостей Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5