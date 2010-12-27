В Выборге уже завтра появятся два новых памятника

Утром состоится торжественное открытие выборгского трамвая и скульптурной композиции "Рыцари и Дама сердца".

Завтра, 3 августа, состоится торжественная церемония открытия памятника выборгскому трамваю. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вагон, выполненый по чертежам 1912 года, уже установили на место постоянной дислокации. Здесь же уже установили скульптуры вагоновожатого и мальчика "на колбасе". Начало торжественного мероприятия намечено на 10:00.

Также, в 11:00 в парке Ленина откроют скульптурную композицию "Рыцари и Дама сердца". Такой подарок Выборгу к 91-й годовщине образования Ленинградской области сделало руководство АО "ЛОЭСК".

Фото: Piter.TV