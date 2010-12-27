В Выборге наконец установили памятник трамваю

Выборгский трамвай был установлен в сквере на пересечении Крепостной и Пионерской улиц. В 1912 году на этом месте проходила первая линия трамвайного движения, а в 1920 - случилась первая крупная трамвайная авария. Внутри модели трамвая планируется открыть кафе.

Случилось то, чего город ждал последние пару лет: в Выборге появился памятник трамваю. Воссозданную с максимальной исторической точностью модель моторного вагона 1912 года немецкой фирмы ASEA/AEG поставили в сквере на пересечении Крепостной и Пионерской улиц. Именно такой трамвай первым выехал на улицы Выборга 28 сентября 1912 года. Впрочем, безымянный сквер тоже получил соответствующее название. Теперь он называется "Трамвайный сквер".

Место для установки было выбрано не случайно. Во-первых, мимо этого сквера действительно пролегал трамвайный маршрут, а во-вторых, именно в этом месте произошло первое ДТП с участием трамвая 15 сентября 1920 года. Трамвайный вагон сошел с рельс и завалился на бок. В происшествии погибло 5 человек. Установленный в сквере вагон станет в том числе и памятью о погибших.

Внутри вагона, по словам городского архитектора Олега Лиховидова, расположится небольшая кофейня с четырьмя столиками, где жители и гости города смогут отдохнуть, а также сделать несколько памятных фотографий. Чуть позже после установки, трамвай дополнят скульптурами вагоновожатого и мальчика "на колбасе" (то есть мальчика, сидящего на сцепном устройстве трамвая).

Важно также отметить, что сегодня произошла только техническая установка памятника. Впереди его ожидает остекление и значительная доработка на месте. Открытие же, по словам городского архитектора, состоится 4 августа, одновременно с празднованием Дня Ленинградской области.

Фото: Piter.TV, krisha0703.livejournal.com