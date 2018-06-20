Видео: директор Выборгского замка прокомментировал осыпающуюся штукатурку с фасада башни

Владимир Цой рассказал о составе, который исторически наносится на башню и о том, что прорехи на побелке башни будут устранены в соответствии с гарантийными обязательствами подрядчика.

Как рассказал директор Выборгского объединенного музея-заповедника Владимир Цой, ситуация с обрушением штукатурки вполне нормальная для того состава, который был нанесен на башню. Эта история повторяется уже не первую сотню лет. Каждый раз на башню наносится состав, потом он осыпается и через какое-то время наносится снова. И с одной стороны, уже давно были изобретены составы более надежные, которые не будут осыпаться в течение такого короткого времени, а с другой, чтобы соблюсти историчность постройки, такие составы наносить на неё не следует.

В этом году Владимир Цой решил собрать совет опытных ресавраторов, чтобы на ближайшее время проблему внешнего вида башни решить. Опытные мастера реставрационных работ должны сказать, можно ли заменить исторический состав или модифицировать его как-либо, чтобы сделать более устойчивым к переменчивому климату Карельского перешейка.

За внешний вид башни переживать не стоит. В течение ближайших пяти лет подрядчик, проводивший реставрационные работы согласно закону обязуется исправлять подобные несовершенства. С наступлением стабильной теплой погоды прорехи в побелке башни будут обязательно устранены.

Видео: Piter.TV