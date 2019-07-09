Что будет с "Балткамнем"? В Выборге продолжается обсуждение проблемного подрядчика по капремонту

В Выборге с разницей в неделю прошло два крупных мероприятия с участием чиновников и местных жителей, посвященных неудовлетворительной работе компании "Балткамень", отвечающей за капремонт нескольких домов-памятников. В итоге в отношение компании приняты жесткие меры.

Затянувшийся капремонт некоторых многоквартирных домов беспокоит не только жителей. Для рассмотрения накопившихся проблем в районной администрации еще на прошлой неделе прошло совещание, которое инициировали жители, проживающие в ремонтируемых домах. Они сообщили, что претензии отправили в Фонд капитального ремонта и ведут видеофиксацию работ подрядчика. Одним из главных поводов для жалоб стала работа компании "Балткамень" сразу по нескольким адресам. Вот лишь несколько историй, связанных с деятельностью питерских строителей.

Семья Апанасенко - одни из тех, кто напрямую пострадал от действий компании "Балткамень". Началось все с фонтана кипятка из поврежденного стояка отопления, сделавшего целую комнату непригодной для жизни.

Двое суток тек кипяток, промокло все - потолок, стены, пол. Диван промок полностью. Здесь жить было вообще невозможно. Ольга Апанасенко, житель Лен. Шоссе, 1

А так выглядит потолок в квартире на Ленинградском шоссе, 1. И речь здесь идет не только об испорченном ремонте. Красное вещество в прихожей - строительный антисептик, едкими парами которого вся семья дышала на протяжении нескольких дней.

Проснулись от того, что капает с потолка и начал распространяться запах по квартире. Вышли в прихожую и увидели, что с потолка начала капать какая-то красная жидкость непонятная. Это случилось в выходные. Естесственно, ни до кого не дозвониться, никто на связь не выходит. Ольга Апанасенко, житель Лен. шоссе, 1

По вине рабочих жить в квартире стало невыносимо настолько, что уже несколько месяцев семья вынуждена снимать другое жилье. А это влечет не только неудобства, но и большие финансовые расходы.

Нам приходится тратить деньги, снимать жилье, потому что здесь жить вообще невозможно. Александр Апанасенко, житель Лен. шоссе, 1

А вот так выглядели потолок и стены в квартире на пр. Ленина 20. Жителей этого дома неоднократно заливало. Из-за постоянной влажности стены покрылись плесенью. Все это - последствия ремонта крыши. И снова в качестве подрядчика по капремонту выступил "Балткамень".

Я два раза красил потолок. Вся стенка была темная и мокрая, ковер был насквозь мокрый. И потолок весь черный был. На полу - лужа. Возле кровати бак стоял. За сутки 2 ведра таких набиралось воды. Юрий Леднев, житель пр. Ленина, 20

На жалобы собственников подрядчик отвечает обещаниями лучшей жизни, но конкретные сроки не называет.

Нас обещаниями как кормили, так и до сих пор кормят. Обещали что сделают ремонт. Сначала обещали прислать кого-то. Потом уже сказали составить смету. Я ее составила. Мне просчитали все затраты. Смету я предоставила и на этом все закончилось. Ольга Апанасенко, житель Лен. шоссе, 1

Прятаться от раздраженных жильцов "Балткамень" решил основательно. Телефонные звонки подрядчик смело игнорирует, да и рабочих на строительных лесах уже давно не видно.

Вот опять никого нет. Весь май здесь никого не было. В июне приехали, леса поставили, сеткой все обтянули. Дня четыре, ну может неделю, тут кто-то полазал, и опять все ушли. Ольга Апанасенко, житель Лен. шоссе, 1

Огромные кучи строительного мусора, провисающие провода под напряжением и обваливающиеся куски свежеотремонтированного фасада, которые жители города наблюдали уже не раз, явно не способствуют привлечению клиентов.

Про внутренние помещения ничего не могу сказать. Но наружка эта ужасна. Приходится часто закрывать магазин. И здесь люди через этот двор очень боятся ходить. Юлия Емельянцева, предприниматель

Затянувшийся капремонт некоторых многоквартирных домов беспокоит не только жителей. Для рассмотрения накопившихся проблем в районной администрации прошло совещание, которое инициировали жители, проживающие в ремонтируемых домах. Они сообщили, что отправили претензии в Фонд капитального ремонта и ведут видеофиксацию работ подрядчика.

Заказчик и контролер работ "Балткамня" - областной фонд капремонта. Если раньше люди знали, что на происходящее может как-то повлиять местная власть, то теперь жаловаться – далеко. Муниципалитеты не наделены полномочиями по этим вопросам и могут, разве что, жаловаться вместе с жителями в контролирующие инстанции.

Очень много к ним идет нареканий. Где-то работы вообще не проводятся, где-то с большими нарушениями. По крайней мере на сегодняшний день, где мы были на приемке работ, мы ничего не приняли в соответствии с некачественно выполненными работами. Анастасия Решетова, начальник отдела по жилищному хозяйству районной администрации

В ходе обсуждения вопросов, принято решение на следующей неделе организовать встречу с представителями Фонда капремонта, Госжилнадзора области и комитета по архитектуре и градостроительству.

Мероприятие состоялось 11 июля: на мероприятии присутствовал Управляющий Фонда капремонта Андрей Воропаев, председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков и зампредседателя Комитета госжилнадзора Анастасия Кузнецова. Они выслушали аргументацию представителей "Балткамня" и местных жителей. Отсутствие рабочих на строительных лесах возмутило чиновников. Александр Тимков напрямую заявил, что бездействие подрядчика необходимо пресекать.

По итогам мероприятия Андрей Воропаев заявил, что уже 12 июля будет направлено уведомление о расторжении контракта с подрядчиком по трем объектам: Леншоссе, 1, Ленина, 18 и Ленина, 6 (по этим объектам срок окончания работ по контракту истекает 11 июля и 11 июня). Документ вступит в силу через 15 дней: таким образом у подрядчика остается 2 пути: либо совершить подвиг и к 1 августа исправить все замечания, и выполнить работы, либо получить "черную метку" с риском навсегда лишиться доступа к капремонту.

При этом подрядчик продолжит работы по объектам Ленина, 20 и Суворова, 25 - срок завершения работ здесь установлен на 1 января 2020 года.

Фото, видео: Piter.TV