Выборгский трамвай дополнили скульптурами

К модели трамвая недавно установленной в Выборге добавили обещанные скульптуры. Уже через пару дней трамвай можно будет увидеть в завершенном виде.

Выборгский трамвай, за установкой которого с нетерпением наблюдает весь город сегодня дополнился скульптурными композициями. Как и планировалось, модель моторного вагона 1912 года украсили бронзовый вагоновожатый и мальчик "на колбасе".

В данный момент рабочие заканчивают установку скульптур. По словам рабочих, уже через пару дней трамвай освободится от окутывающей его зелёной пленки и откроется взглядам горожан.

Напоминаем, что по словам помощника главы администрации по вопросам архитектуры Олега Лиховидова, внутри трамвая расположится небольшая кофейня. Делается это для того, чтобы памятник круглосуточно находился под охраной.

Фото: Piter.TV