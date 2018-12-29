Выборгский трамвай предложили воссоздать в ещё одном памятнике

Выборгский трамвай можно дополнительно воссоздать в качестве мультимедиа инсталляции на улице Крепостной. С такой идеей выступил помощник главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Выборга, Олег Лиховидова.

Интересное предложение сохранить память о Выборгском трамвае прозвучало из уст помощника главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города Выборга Олега Лиховидова. По его идее, трамвай дополнительно к уже установленному памятнику можно воссоздать в виде мультимедиа объекта на улице Крепостной. Бывший главный архитектор города видит новый туристический объект как проецируемую или заранее нанесенную краской тень от трамвая на один из домов на улице Крепостной, где вплоть до 1957 года пролегал трамвайный маршрут. Тень должен дополнять звуковой эффект гудка, звучащий каждый час или в другой временной промежуток. По словам Олега Лиховидова, это может стать интересным туристическим аттракционом. Посещающие город туристы будут ждать и после - удивляться звуку трамвайного гудка из прошлого на пустой улице.

Идея прозвучала на плановом заседании директоров промышленной сферы, прошедшем в здании городского совета депутатов.

Также на заседании обсудили планы по воссозданию набережной Смоляного мыса, фонтана "девушка Иматры" и постоянную проблему Выборга - вандализм, который коснулся вновь воссозданных памятников и зданий.

Фото: Piter.TV