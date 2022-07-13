Минобороны РФ: Россия в Турции представила пакет предложений по вывозу зерна из черноморских портов

Четырехсторонние переговоры прошли в Стамбуле.

Россия в Турции представила пакет предложений по вывозу зерна из черноморских портов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сегодня, 13 июля, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры по вопросу организации вывоза зерна из портов. В них приняли участие коллеги из Турции, представители ООН и делегация Украины. По словам Конашенкова, российская сторона подготовила пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация сбила четыре украинских самолета.

Видео: Telegram / РИА Новости