Тихвинской межрайонной больнице добавили электричества

Электросетевое оборудование больницы с действующим коронавирусным отделением существенно модернизировали.

Компания "ЛОЭСК" сообщила о завершении работ по модернизации электросетевого оборудования Тихвинской межрайонной больницы: устаревшие трансформаторы на подстанции были заменены на новые, на ЛЭП были установлены новые кабельные линии. Таким образом, мощность медучреждения, где в том числе работают сейчас и с коронавирусными больными, возросла до 1315 кВт.

По сообщению энергетиков, в результате выполненных работ существенно повысится надежность подачи электроэнергии во все корпуса больницы, включая здание городской поликлиники, детское и инфекционное отделения.

АО "ЛОЭСК" - вторая по величине электросетевая компания на территории Ленобласти, которая обеспечивает электричеством 18 районов региона. Ранее компания "РКС-энерго" сообщила об отключении 115 жителей Лодейнопольского района от электроснабжения из-за долгов.

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