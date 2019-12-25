В Лодейнопольском районе 115 жителям отключили электричество за долги

Некоторым неплательщикам грозит арест и изъятие имущества для погашения долгов за электроэнергию.

Более ста жителей Лодейнопольского района Ленобласти были отключены от электроснабжения в первой половине текущего года из-за непогашенных долгов перед компанией "РКС-энерго". Об этом сообщила 29 июля пресс-служба компании - поставщика электроэнергии на территории региона, в чьем ведении находится 137 населенных пунктов.

Санкции, предпринятые в отношении 115 должников, предусмотрены действующим законодательством России: помимо отключения электроэнергии с неплательщиками также ведется претензионно-исковая работа, мировым судьям направляются заявления о вынесении судебного приказа, для взыскания задолженностей может производиться арест и изъятие имущества, на сумму долга начисляются пени, на должников накладывается ограничение выезда за границу России и запрет на выдачу кредита в банке.

В большинстве случаев задолженность погашается еще до принятия крайних мер или между должником и компанией заключается соглашение о реструктуризации.

В первой половине 2021 года просрочка россиян по долгам ЖКХ стала рекордной с начала пандемии.

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