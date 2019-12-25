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Просрочка россиян по долгам ЖКХ стала рекордной с начала пандемии
Сегодня, 16:16
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Просрочка россиян по долгам ЖКХ стала рекордной с начала пандемии

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Просрочка стала рекордной как минимум с 2018 года.

К концу апреля этого года россияне накопили рекордное число долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сумма составила 460,8 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, в конце мая прошлого ода долги россиян за ЖКУ составили 448 млрд рублей.

Отмечается, что в конце апреля 2021 года просрочка по ЖКХ достигла пикового значения как минимум с 2018 года, когда этот показатель начали выводить в отдельную категорию.

Ранее мы писали, что главный государственный жилищный инспектор Ленинградской области Олег Ромадов покинул свою должность. 

Фото: pexels 

Теги: долги россиян за жкх
Категории: Новости России, Лента новостей,

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