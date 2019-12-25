ЛОЭСК отсудила у комитета финансов Ленобласти 2,4 млрд рублей

Дело касается убытков организации за 2020 год.

АО "ЛОЭСК" смогло выиграть дело по апелляционному иску, направленному к комитету финансов 47-ого региона. Организация попросила взыскать с ведомства 2,4 млрд рублей убытков за 2020 год. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Ещё вчера, 26 декабря, решение первой инстанции по делу было отменено. Отметим, что ЛОЭСК смогла выиграть суд второй раз за 2 месяца. Первый иск касался взыскания убытков за 2019 год, речь шла о 4,7 млрд рублей.

Аналитики предполагают, что взыскание запрошенных средств могут переложить на потребителей электроэнергии.

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