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КГИОП требует срочной реставрации пережившего пожар особняка Нобеля
Сегодня, 15:48
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КГИОП требует срочной реставрации пережившего пожар особняка Нобеля

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В августе ведомство обратилось в арбитраж с иском с требованием обязать

В воскресенье, 11 декабря, между первым и вторым этажами особняка Нобеля на Пироговской набережной вспыхнул пожар. Здание, собственником которого является СПбГУ, находилось в аварийном состоянии 12 лет. За это время проект реставрации и сами работы так и не были подготовлены. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Напомним, что ещё в июле 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил, что ремонт и реставрация здания должны быть выполнены  течение 60 месяцев, однако в 2021-ом ведомство зафиксировало неудовлетворительное состояние особняка. В отношении СПбГУ было составлено заявление об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, однако в возбуждении уголовного дела отказали "в связи с отсутствием состава преступления".

Представители КГИОП решили обжаловать отказ. В августе они направили в арбитраж исковое заявление с требованием обязать СПбГУ выполнить противоаварийные работы в течение года. Его рассмотрят 18 января. 

Ранее мы сообщили о том, что судьбу Речного вокзала в Петербурге определят после подводного обследования.

Фото: Пресс-служба КГИОП 

Теги: кгиоп, особняк нобеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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