В Гатчинском округе Ленобласти жители второй день находятся без света

В пресс-службе ЛОЭСК уточнили, что на линии произошла целая серия аварий.

Крупная коммунальная авария, произошедшая в ночь на понедельник, привела к массовым отключениям электроэнергии в Гатчинском округе Ленинградской области. По информации местной администрации, около 2:30 27 января из-за повреждения высоковольтной кабельной линии электропередачи в поселке Тайцы и деревне Большая Ивановка было аварийно отключено электричество.

По данным АО "ЛОЭСК", на линии произошла целая серия аварий, что привело к неоднократным перебоям в электроснабжении в течение полутора суток. К 11:30 понедельника удалось частично восстановить электроснабжение в деревне Большая Ивановка, но работы продолжаются в круглосуточном режиме. Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения в обоих населенных пунктах — 28 января в 18:00. В компании опровергли информацию о сгоревшей подстанции.

По данным ЛОЭСК, в результате аварии без электричества остались около 2000 человек. Около 600 потребителей были временно отключены 28 января для проведения безопасных восстановительных работ.

Гатчинская городская прокуратура проводит проверку и контролирует восстановление электроснабжения.

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