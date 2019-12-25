В Выборге обновляется зеленый фонд

Городские клумбы украсит более 6000 цветов.

В Выборге проходят поэтапные работы по обновлению зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Как уже писал Piter.TV, мероприятия начались с благоустройства на братских могилах, проведенного в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наибольшее число саженцев высажено на мемориальном захоронении номер 33, которое расположено на 4-ом километре Ленинградского шоссе. Там появилось 360 кустов сирени, 9 яблонь, 2 березы, 20 кустов черноплодной рябины. Кроме того, обустроен газон. Также в 2020 году пройдут мероприятия по озеленению нового сквера Победы. Кроме того, летом начнется комплекс мероприятий по формированию городских клумб: планируется высадка более 60 000 цветов.

Напомним, что обновление и замена зеленого фонда проводится в Выборге ежегодно.

Ранее мы рассказали о том, что лььготники Выборгского района получат бесплатные маски.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО