Льготники Выборгского района получат бесплатные маски

Средства защиты можно получить по предварительной записи.

Со среды, 20 мая, в поселениях Выборгского района будет проходить раздача масок гражданам, нуждающимся в социальной поддержки. Мера введена по поручению Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Средства индивидуальной защиты выдадут многодетным и малоимущим семьям с детьми, семьям с детьми-инвалидами и пенсионерам, получающим социальные доплаты к пенсии.

На территории Выборга выдача медицинских масок будет производиться по предварительной записи в филиале ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения". Для получения необходимо воспользоваться телефоном 8 (81378) 3-07-05.

Также консультации по вопросам получения масок можно получить по телефонам:

филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе: 8 (81378) 2-19-11, 2-11-34, 3-43-11, 2-13-95 (все будние дни).

информационно-справочной службы ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения": 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33 (пн-чт 09.00 - 18.00, пт 09.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 12.48);

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Ранее мы рассказали о том, что организация "Мой Мир" доставила жителям Выборга 60 килограммов продуктов.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО