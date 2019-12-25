Организация "Мой Мир“ доставила жителям Выборга 60 килограммов продуктов

Помощь получили 26 человек.

АНО "Мой Мир" продолжает проводить акцию "Подари еду", направленную на поддержку нуждающимся. На этот раз участники передали более 60 кг продуктов инвалидам, многодетным семьям и одиноким жителям Выборга. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

За сутки помощь была оказана 26 гражданам. Напомним, что для участия в акции необходимо приобрести товары первой необходимости в магазине "Лента" в Выборге и передать их в специальную корзину на стойке информации.

По словам директора организации "Мой Мир" Ирины Ткачишиной, на следующей неделе в рамках акции поддержка будет оказана пожилым членам Выборгского общества глухих.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting