  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Организация "Мой Мир“ доставила жителям Выборга 60 килограммов продуктов
Сегодня, 9:49
46
lizapoluda

Организация "Мой Мир“ доставила жителям Выборга 60 килограммов продуктов

0 0

Помощь получили 26 человек.

АНО "Мой Мир" продолжает проводить акцию "Подари еду", направленную на поддержку нуждающимся. На этот раз участники передали более 60 кг продуктов инвалидам, многодетным семьям и одиноким жителям Выборга. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге". 

За сутки помощь была оказана 26 гражданам. Напомним, что для участия в акции необходимо приобрести товары первой необходимости в магазине "Лента" в Выборге и передать их в специальную корзину на стойке информации.

По словам директора организации "Мой Мир" Ирины Ткачишиной, на следующей неделе в рамках акции поддержка будет оказана пожилым членам Выборгского общества глухих. 

Ранее мы рассказали о том, что "Единая Россия" обеспечивает жителей Выборгского района медицинскими масками.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии