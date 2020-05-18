"Единая Россия" обеспечивает жителей Выборгского района медицинскими масками

Мероприятие проводилось по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В понедельник, 18 мая, в Выборге прошла бесплатная раздача одноразовых медицинских масок. У ТЦ "Кубус" акцию открыл Игорь Демкин – депутат, исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия".

Волонтеры "Дома молодежи" раздавали маски в гипермаркетах "Лента", "Карусель", ТЦ "Находка", ТЦ "Гдыня" и на Красной площади.

Сегодня одномоментно во всех поселениях Выборгского района волонтерами проводится раздача масок всем нуждающимся, всем, кому это необходимо. На сегодняшний день в Выборгском районе раздадут 15 000 масок. Игорь Демкин, Исполнительный секретарь местного отделения Всероссийской партии "Единая Россия", депутат 7 избирательного округа МО "Город Выборг".

Акция прошла при поддержке губернатора Ленинградской области, члена Высшего совета Партии "Единая Россия" Александра Дрозденко. О раздаче масок льготным категориям граждан Ленинградской области губернатор объявил 15 мая.

Игорь Демкин поблагодарил всех добровольцев, которые не только оказывают помощь в проведении подобных мероприятий, но и активно помогают всем нуждающимся во время пандемии коронавируса.

Особое спасибо хочется сказать волонтерам, которые не только раздают маски, они помогают престарелым, они помогают инвалидам, разносят продуктовые наборы, помогают с медикаментами.

- отмечает Демкин.

Как заявляет пресс-служба администрации Выборгского района, волонтеры раздадут жителям Ленинградской области более 250 000 медицинских масок до 25 мая.

Напомним, что Выборгский район в числе районов "красной зоны" - зоны повышенной опасности, поэтому с 12 мая по 31 мая ношение масок в общественных местах и магазинах является обязательным.

