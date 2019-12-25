В Выборгском районе высадили саженцы на братских могилах

Памятные места украсили кустарники и молодые деревья.

В поселениях Выборгского района прошли мероприятия, посвященные прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. У воинских захоронений высадили зеленые насаждения. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В поселке Ольшаники Первомайского сельского поселения высадили 20 деревьев туи, а в "Саду Памяти" в поселке Ганино Рощинского городского поселения – 20 берез, каштанов и яблонь. В Красносельском сельском поселении на Братском захоронении появилось 30 молодых елей. Елки посадили в парке имени 60-летия Победы и на воинском захоронении №37 в Приморске. В Каменогорске памятную березовую аллею дополнили 20 кустов сирени.

Также новые саженцы появились в поселке Советском по улице Комсомольская: территорию украсили 27 каштанов. У здания почты в поселке Семиозерье посажен новый кустарник рядом с постовым отделением.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО