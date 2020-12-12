В Выборге продолжают омолаживание деревьев

Данная процедура обязательна и необходима: многие деревья начали гнить изнутри, из-за чего в корнях уменьшается сцепление с землей. Как следствие, дерево теряет устойчивость и падает.

Специалисты продолжают сносить и омолаживать выборгские деревья. Многие из них, к сожалению, начали гнить изнутри. Ранее проводили щадящее удаление старых, усыхающих ветвей деревьев.

Администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области приняла решение провести глубокую обрезку аварийных деревьев, потому как в ином случае старые ивы могут упасть, что приведет в нештатным ситуациям. Стволы многих деревьев на набережных повреждены грибами, в их основаниях есть глубокие дупла, а в кроне много сухих веток. Из-за такого состояния дерева корневая система не выдерживает, что опасно при штормовом ветре или сильной влаге. Используемый метод глубокой обрезки позволяет спасти деревья. На месте старых тополей посадили новые саженцы.

Специалисты отдела благоустройства администрации МО "Выборгский район" и МУП "Комбинат благоустройства" постоянно мониторят территории.

Ранее мы писали, что на заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ обсудили замену электросчетчиков.

Видео: Piter.TV