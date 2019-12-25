В Выборге чествовали медиков

День медицинского работника празднуют в третье воскресенье июня. В 2021 году дата выпадает на 20 июня.

В преддверии профессионального праздника в большом зале совета депутатов состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников Выборгского района. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники учреждений здравоохранения, депутаты ЗакСа Ленобласти, представители районного совета депутатов и местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Областные депутаты Олег Петров и Михаил Макаров поблагодарили медицинских работников за их профессионализм, стойкость и стремление во что бы то ни стало помогать людям в это непростое время пандемии.

Со словами признательности к собравшимся обратился глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Во все времена ваш труд пользовался глубоким уважением и почетом. Ведь вам вверено самое ценное - здоровье и жизнь человека. <…> Спасибо вам за самопожертвование, исключительное чувство ответственности и преданность долгу! Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Слова благодарности в адрес медиков также выразил исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов.

Низкий вам поклон за вашу работу, за наше здоровье. Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Сегодня медицинский работник – это профессия номер один во всем мире. <…> Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район"

Медикам были вручены благодарности и почетные грамоты МО "Выборгский район" и главы районной администрации. Также поздравил коллег с профессиональным праздником главный врач Выборгской межрайонной больницы Михаил Гуткин.

День медицинского работника празднуют в третье воскресенье июня. В 2021 году дата выпадает на 20 июня.

Ранее руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко ушла на заслуженный отдых.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО