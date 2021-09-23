В Верховной раде обвинили Эрдогана в неуважении к Украине

Турецкому лидеру припомнили, что он обещал приехать на "Крымскую платформу", но не сделал этого.

Депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган неуважительно относится к Украине. Об этом парламентарий сказал в эфире телевизионного канала "112 Украина".

Волошин напомнил, что турецкий лидер дал обещание главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе посетить саммит "Крымская платформа" 23 августа текущего года, однако не выполнил его.

Эрдоган должен был быть на "Крымской платформе" железно, мне Кулеба об этом говорил. Я его еще упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: "Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие". И не приехал. И не объяснился. Олег Волошин, депутат Верховной рады

Он отметил, что глава Турции намерен в скором будущем встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада Украины признала выборы в Государственную Думу России "незаконными". Кроме того, сформированный по результатам голосования состав ГД депутаты также признали нелегитимным. Рада призвала парламенты других государств, а также международные организации дать оценку российским выборам.

Видео: Youtube/Перший Незалежний