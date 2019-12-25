Президент Франции заявил о долгосрочной поддержке Киева.

Французский президент Эмманюэль Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал не идти на компромиссы с Россией. Глава государства надеется на то, что западные страны не покажут слабость и откажутся от взаимных уступок во взаимоотношениях с Москвой.

Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <...> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик заверил украинские власти во французской долгосрочной поддержке.

Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України