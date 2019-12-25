Французский президент Эмманюэль Макрон на саммите "Крымская платформа" призвал не идти на компромиссы с Россией. Глава государства надеется на то, что западные страны не покажут слабость и откажутся от взаимных уступок во взаимоотношениях с Москвой.
Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <...> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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