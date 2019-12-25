Зеленский потребовал выдвинуть России ультиматум по Запорожской АЭС

На Украине назвали условие для прибытия делегации МАГАТЭ.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от мирового сообщества выдвинуть России ультиматум по Запорожской атомной электростанции, касающийся вывода с территории режимного объекта российских войск. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на брифинге в ходе международного саммита "Крымская платформа".

Россия должна выйти с территории АЭС. Это вопрос опасности для всего мира. Поэтому нужно выйти. Принудительно. Нужно давить на Россию и давать им ультиматум от международного сообщества. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик также прокомментировал вопрос планирования и отправки миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские власти готовы согласиться на визит экспертов, но только в том случае, если аналитики прибудут туда через подконтрольную территорию. Киев добавил, что если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то "МАГАТЭ больше к нам не приедет".

Зеленский потребовал от Запада больше оружия.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України