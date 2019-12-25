Зеленский потребовал от Запада больше оружия

Президент Украины просит артиллерию, бронетехнику и РСЗО.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Запада намного больше оружия, включая дополнительные реактивные системы залпового огня, бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию. Политик заметил, что армии требуется больше средств, чем сейчас киевскому режиму поставляют союзники. Такой информацией глава государства сказал во время брифинга, проводимого в рамках международного онлайн-саммита "Крымская платформа". При этом лидер страны добавил, что сейчас ВСУ помогают отправленные MLRS-системы (РСЗО), артиллерия 155-мм.

Нам нужна мощная артиллерия. Какое количество мы получаем – про это я не буду говорить. Но нужно ли нам больше? Нужно намного больше. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам украинского президента, военные поставки указанных вооружений помогут Киеву вернуть контроль над своими территориями.

Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України