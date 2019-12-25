Президент Украины заявил, что "Минска-3" не будет.

Украинский президент Зеленский заявил, что Киев не готов к прекращению огня. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на пресс-конференции, созванной по итогам завершенного саммита "Крымская платформа". Украинские власти не планируют стабилизировать ситуацию в регионе ради того, чтобы "успокаивать Россию" в тех местах, где на текущий момент остановились войска.

В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что "Минска-3" не будет... Поэтому стабилизировать ситуацию — этим государство Украина заниматься не будет. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский добавил, что киевские власти хотят "много чего" добиться до наступления следующей зимы. Ранее политик заметил, что Киев не несет ответственности за смерть журналистки Дарьи Дугиной.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України