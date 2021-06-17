Политик рассказал последствия для Киева в случае противостояния Москве.

В Верховной Раде заявили об угрозе падения Киева из-за провокации на Донбассе. Такое заявление сделал представитель местной политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин. Эксперт предостерег Киев от провокации на юго-востоке страны, так как эта ситуация приведет к военному конфликту с Москвой. Депутат полагает, что краху Украины предшествовало бы наступление Вооруженных сил страны на Донецк.

Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева. Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ. Олег Волошин, украинский депутат

Украинский парламентарий подчеркнул, что у России всегда хватит сил для того, чтобы быстро победить противника в случае реального прямого столкновения с Украиной.

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Видео: Youtube/NEWSONE