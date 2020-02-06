Законопроект направлен на повторное рассмотрение в первом чтении.

В Верховной Раде призвали не платить пенсии тем, кто симпатизирует РФ. С инициативой выступила коллега Зеленского по партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая. Депутат призвала перестать выдавать пенсии жителям ДНР и ЛНР. Эта мера объясняется их пророссийскими настроениями. Об этом сообщил местный телеканал "112".

Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают ли Россию или нет? добавила спикер

Парламентарий напомнила, что проект станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину. Однако эти люди до сих пор не получили никаких денежных средств. Сейчас законопроект относительно пенсий для жителей самопровозглашенных республик отправлен на повторное первое чтение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев надеется, что на Донбассе пройдут выборы по правилам Украины.

Видео: YouTube/RadaTVchannel