Олег Волошин рассказал о необходимости диалога с Москвой ради энергетической безопасности.

В Верховной Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией. Такое мнение высказал в эфире местного телеканала "Перший незалежний" представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Спикер призвал Киев принять конструктивный подход в энергетических переговорах с Москвой, так как это позволит не обречь страну на холодную зиму. По словам парламентария, сейчас на Цкраине наблюдается тяжелая обстановка с энергоносителями, а у населения возникнут проблемы с отоплением жилья.

Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. Вот они говорили: "Ні капітуляції". Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна. Олег Волошин, украинский депутат

По мнению депутата, следует наладить диалог с РФ. Он призвал местных националистов не мешать данному вопросу.

На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада.

Фото: Pixabay.com