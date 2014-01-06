Депутат Олег Волошин рассказал о том, какие неудобства глава страны вызывает у Вашингтона.

На Украине заявили, что президент Владимир Зеленский стал проблемой для Запада. Такое заявление в эфире местного телеканала "Перший незалежний" сделал депутат Верховной Рады Олег Волошин, представляющий партию "Оппозиционная платформа – за жизнь". По мнению спикера, сейчас США скептически настроены по отношению к действующему главе Украины. Гость программы уточнил, что именно с такой позицией в Москву прибыла Виктория Нуланд.

Мне известно из моих источников, что она как раз один из таких двигателей изменения отношения Вашингтона к команде Зеленского. Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый. Олег Волошин, украинский депутат

По словам Волошина, Вашингтон понимает, что только Киев способен устроить какую-либо эскалацию конфликта. Депутат добавил, что обладает сведениями о том, что Зеленский может иногда принимать решения в измененном состоянии сознания. Политик уверен, что это проблема стоит не перед одной Москвой, но и всего Запада. В Раде полагают, что во многом Украина "существует хотя бы той форме, в которой она существует" благодаря телефонным переговорам между Байденом и Путиным, которые состоялись весной 2021 года.

В Верховной раде обвинили Эрдогана в неуважении к Украине.

Фото и видео: YouTube / Перший незалежний