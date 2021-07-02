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В Верховной Раде потребовали служебного расследования из-за марша военных на каблуках

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На Украине депутаты недовольны тренировкой женщин к параду в честь Независимости.

В Верховной Раде потребовали служебного расследования в связи с маршем военных в туфлях на каблуках. Об этом с трибуны местного парламента заявила вице-спикер Елена Кондратюк. Она заметила, что группа политиков выступила с открытым обращением к руководству Минобороны Украины с требованием провести служебное расследование. Ранее ведомство разместило в аккаунте на Facebook фотографии тренировки, на которых женщины в форме маршируют в туфлях на каблуках.

Провести военный парад к 30-летию независимости Украины, где военные женщины должны пребывать на каблуках, - этот лютый треш мы увидели на сайте министерства обороны. Господин министр, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО?

Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной рады

напомним, что мероприятие, вызвавшее в обществе резонанс, приурочено к празднованию 30-летия с момента независимости Украины. На снимках была представлена подготовка женщин-курсантов военных институтов к торжественному параду. Депутаты поинтересовались у Минобороны сколько денег было потрачено на покупку туфель из налогов граждан и призвали публично извиниться "за унижение женщин перед своей армией".

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Фото: Facebook/Міністерство оборони України
Видео: YouTube / RadaTVchannel

Теги: верховная рада, каблуки, минобороны, туфли
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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