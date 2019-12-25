Депутат призвал не переходить на один язык общения.

В Верховной Раде призвали изменить закон об исключительности украинского языка. Об этом в интервью местным журналистам из "Главкома" заявил депутат Дмитрий Разумков. Спикер призвал заняться изменениями в действующем законе.

Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно Дмитрий Разумков, депутат Верховной Рады

Эксперт напомнил, что в ближайшей повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады данный вопрос не указан. Однако соответствующие законопроекты уже внесены в украинский парламент.

Напомним, что с июля 2019 года на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Разумков считает, что в стране не может быть малых или больших народов, а есть только один - украинский. Он отказывается от практики отключения микрофонов депутатам, которые говорят на русском языке.

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