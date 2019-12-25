Ким Дон Джин рассказал, какие русские слова выучил в "Зените"

Экс-защитник играл в клубе с 2006 по 2009 год.

Бывший защитник "Зенита" и сборной Южной Кореи по футболу Ким Дон Джин в интервью официальному сайту Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился воспоминаниями о периоде выступлений за сине-бело-голубых.

Чаще всего экс-футболист общался в команде на родном языке с еще одним корейцем, полузащитником Ли Хо. По словам Джина, у него было взаимопонимание с остальными одноклубниками несмотря на то, что не получалось свободно разговаривать по-русски. Константин Зырянов и Роман Широков, бывшие полузащитники "Зенита", помогли ему выучить несколько слов.

Сейчас могу по-русски сказать: "Я счастлив", "Поздравляю", "Красивая девушка" – этому точно они научили – "Спасибо большое", "Играй в футбол", "Хорошо", "Молодец", "Добрый день", "Давай-давай". До сих пор помню русский язык, потому что эти слова передают позитив. Ким Дон Джин, экс-защитник "Зенита"

Напомним, Ким Дон Джин играл в "Зените" с 2006 по 2009 год. В составе сине-бело-голубых бывший защитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 88 матчей и пять голов.

Ранее мы писали, что "Зенит" отметил 95-летие "летающим фанатом" и торжественным выстрелом из пушки.

Фото: fc-zenit.ru