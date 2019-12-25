"Зенит" отметил юбилей "летающим фанатом" и торжественным выстрелом из пушки

25 мая клуб отмечает 95-летие.

В понедельник, 25 мая, петербургский футбольный клуб "Зенит" отмечает свое 95-летие. День рождения сине-бело-голубые встретили масштабно, даже несмотря на пандемию, рассказали в пресс-службе клуба.

В честь дня рождения ФК ранним утром в воздух недалеко от Петропавловской крепости поднялся "летающий фанат" – созданное болельщиками красочное полотно с изображением футболиста-фаната с клубным знаменем в руках. Тепловой аэростат взлетел на 150 метров и пронес огромный яркий баннер по небу. Размер фанатского подарка составил 60 на 40 метров, а вся конструкция оказалась тяжелее 900 килограмм. Полотно признали одним из самых масштабных в истории европейского футбола.

Спуск "зенитовца" завершился пиротехническим шоу, а уже в полдень с Нарышкина бастиона прогремел торжественный выстрел из пушки. Залп произвели главный тренер "Зенита" Сергей Семак и гендиректор клуба Александр Медведев. Также в городе почтят юбиляра зажжением Ростральных колонн.

Гендиректор "Зенита" уверен, что клуб станет чемпионом России в честь 95-летия.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"