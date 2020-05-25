Гендиректор "Зенита" уверен, что клуб станет чемпионом России в честь 95-летия

25 мая сине-бело-голубые отмечают свой день рождения.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС выступил с поздравлениями в адрес клуба в честь 95-летия.

25 мая сине-бело-голубые отмечают день основания команды. По словам Медведева, это очень серьезная дата, и за прошедшее время "Зенит" добился статуса "одного из ведущих клубов страны".

Уже прошло много больших событий: и страна у нас другая, и чемпионат по-другому называется. Уверен, что в этом году мы во второй раз подряд станем чемпионами России. Хочу пожелать всем болельщикам, чтобы мы победили вместе и преодолели все невзгоды. Самое главное - чтобы все были здоровы, чтобы наши родные и близкие пережили эту злую напасть – коронавирус. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее мы писали, что "Зенит" анонсировал шестичасовой марафон в честь своего 95-летия.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, Zenit Football Club