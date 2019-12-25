"Зенит" анонсировал шестичасовой марафон в честь 95-летия

Марафон начнется 25 мая в 15:00 на официальном сайте клуба.

В понедельник, 25 мая, петербургский клуб "Зенит" отпразднует 95-летний юбилей. В честь этого на официальном сайте будет трансляция шестичасового марафона. Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Марафон будет вести журналист и диджей "НАШЕго радио" Алексей Петровский. В масштабном поздравительном концерте выступят Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Billy"s Band, НЭП, Tequilajazzz, True Party Band, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, Ze Fish и Биртман.

Помимо этого зрители увидят уникальные исторические материалы и сюрпризы от клуба, а также прямые включения с Сергеем Семаком, игроками основного состава и легендами разных лет.

Ранее мы писали, что Боярский считает, что Семак должен остаться в "Зените".

Фото: ФК "Зенит" / Вконтакте