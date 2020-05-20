Боярский считает, что Семак должен остаться в "Зените"

В ближайшие дни в клубе должны объявить о продлении контракта с главным тренером.

Народный артист России Михаил Боярский в интервью изданию "Аргументы и факты" поделился мнением о работе Сергея Семака в роли главного тренера "Зенита".

Сергей Семак очень хороший тренер. У "Зенита" было немало классных зарубежных наставников, и мы благодарны им за работу, голы, победы. Но свое – роднее. Семак уже столько раз показывал высокий профессионализм, что даже не мыслю о приходе кого-то другого. Зачем? Он собрал замечательную команду, результат налицо: на данный момент в чемпионате России "Зенит" по очкам на первом месте. Михаил Боярский, народный артист России

Также Боярский отметил, что ему нравится работа клуба с игроками в детской и молодежной команде сине-бело-голубых, где "подрастают новые звезды".

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал о новом контракте Сергея Семака.

Видео: YouTube / А поговорить?, Zenit Football Club