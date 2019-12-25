Европейские депутаты осуждают Украину за применение вооружения.

В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной. С заявлением выступили депутаты Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP. Их представители в создании данной ситуации украинские власти.

В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. цитата из заявления депутатов Европарламента

Они осуждают Украину за применение вооружения против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье. Европейские депутаты считают действия украинских властей политически мотивированными.

Ранее в Закарпатье большая рыбина утопила рыбака.

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