В Венгрии сравнили ситуацию в Закарпатье с гражданской войной. С заявлением выступили депутаты Европарламента от венгерских партий "Фидес" и KDNP. Их представители в создании данной ситуации украинские власти.
В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны.
цитата из заявления депутатов Европарламента
Они осуждают Украину за применение вооружения против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье. Европейские депутаты считают действия украинских властей политически мотивированными.
Ранее в Закарпатье большая рыбина утопила рыбака.
Фото: pixabay.com
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