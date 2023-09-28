В Венгрии призвали не давать Киеву ни копейки из бюджета ЕС

Гергей Гуйяш призвал ЕС не тянуть время.

Украина не получит ни копейки из бюджета Евросоюза до того момента, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, так как для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка. Соответствующее заявление на пресс-конференции с местными журналистами сделал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Эксперт признал, что по вопросу финансирования киевского режима могут приниматься различные технические решения, а Венгрия не будет мешать остальным поддерживать ВСУ.

Одно я точно могу сказать - поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону. Гергей Гуйяш, глава администрации премьера Венгрии

Чиновник заметил, что в настоящее время Европейская комиссия злоупотребляет своими полномочиями и "абсурдно и досадно" затягивает выплату Будапешту денежные средства фондов ЕС под надуманными предлогами. Гергей Гуйяш уточнил, что ЕК задает вопросы не потому, что потратили средства на какие-то другие цели или отдали их стране, которая не входит в состав ЕС. В Венгрии призывают Брюссель не тянуть время и не нарушать существующие правила.

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Фото и видео: YouTube / M1 - Híradó