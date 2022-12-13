В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции

Петер Сийярто рассказал о вызовах для европейской экономики.

Санкции коллективного Запада против России заставляют Европу платить более высокую цену за них, чем платит сама Москва. Соответствующее заявление в рамках выступления на втором экономическом форуме "Европейский союз — Центральная Азия", организованного в Алма-Ате, сделал венгерский министр по иностранным делам и внешнеэкономическим связям Петер Сийярто. Дипломат объяснил участникам мероприятия, что страны региона ЕС столкнулись со значительными и невероятными по своей обширности вызовами в экономической сфере за последние годы. Сначала речь шла о пандемии коронавирусной инфекции, а затем - о вооруженном конфликте, так как он ведется на территории Европы, в соседней с Будапештом стране - Украине.

Санкции создали огромное количество трудностей для нас (Европы. — Прим. ред.), и даже больше, чем для России, поэтому Венгрия призывает к преодолению данной санкционной политики <…>, хотя мы являемся меньшинством с такой позицией сейчас в Европе. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии пояснил, что "цену войны" платит весь Евросоюз и континент в формате высокой инфляции, которая ставит новые рекорды по своему уровню, а также в виде роста стоимости по энергоносителям, продуктам питания и другим услугам и товарам. По мнению Петера Сийярто, коллективный Запад не несет ответственность за начало СВО, но платит за нее..

В Венгрии назвали теракт против нефтепровода "Дружба" угрозой своей безопасности.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter