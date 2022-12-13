В Венгрии назвали теракт против нефтепровода "Дружба" угрозой своей безопасности

Петер Сийярто прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба".

Венгрия рассматривает террористическое нападение на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в европейский регион, как угрозу собственной национальной безопасности в сфере энергетики. Соответствующее заявление в рамках совместной пресс-конференции с болгарским коллегой из министерства по энергетике Росеном Христовым сделал местный руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Таким образом чиновник отреагировал на теракт.

В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, - это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгерский министр согласился с мнением болгарского представителя о том, что энергетическая безопасность - это часть национальной безопасности страны.

Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter