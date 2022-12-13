Сийярто пообещал не допустить санкций против российской ядерной энергетики

Глава МИД Венгрии рассказал о подготовке Евросоюзом 11 пакета антироссийских санкций.

Венгрия не позволит ввести даже минимальные санкции против российской ядерной энергетики. Соответствующее обещание в рамках пресс-конференции с журналистами по результатам проведенной встречи министров по иностранным делам в Брюсселе сделал местный руководитель внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник заметил, что сейчас на Будапешт со стороны международных союзников по Евросоюзу оказывается большое давление в рамках подготовки дополнительного, 11 по счету ограничительного пакета в отношении России.

На нас оказывают огромное давление, чтобы мы допустили санкции в ядерной сфере. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этого точно не будет, потому что Венгрия не согласится ни на какие санкции в ядерной сфере, даже минимальные. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter