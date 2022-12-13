Глава МИД Венгрии предупредил о последствиях атаки беспилотников на Кремль

Петер Сийярто рассказал о позиции Будапешта по украинскому кризису.

Атака беспилотников на Кремль повышает опасность эскалации украинского конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления в эфире американского телеканала CNN сделал венгерский министр по внешней политике и иностранным делам Петер Сийярто. Чиновник заметил, что говорит в качестве представителя той страны, которая из-за своего соседнего геополитического расположения окажется в большой опасности, если в регионе произойдет дальнейшая эскалация. Дипломат призвал стороны к скорейшему завершению конфликта.

Я не знаю, что именно произошло, знаю точно только одно: чем дольше длится война, тем больше таких событий может произойти. А чем больше таких событий произойдет, тем выше опасность эскалации. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода.

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