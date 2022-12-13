Венгрия и Сербия подпишут договор о строительстве нового нефтепровода

Петер Сийярто рассказал о работе по энергетической безопасности между Сербией и Венгрией.

Венгрия и Сербия в июне текущего года планируют подписать двустороннее соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделал местный министр по иностранным делам Петер Сийярто. Известно, что над созданием энергетического проекта работают компании MOL и "Транснафта".

Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад. Этот новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава министерства по энергетике Сербии Дубравка Джедович уточнила СМИ, что в июне также должно быть подписано межправительственное соглашение о создании совместного венгерско-сербского энергетического предприятия.

Венгрия не поддержит шаги, ведущие к прямой конфронтации России и НАТО.

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